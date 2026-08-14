Software Acquisition Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Software Acquisition Group A hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 23,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at