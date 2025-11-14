Software Acquisition Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Software Acquisition Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Software Acquisition Group A einen Umsatz von 12,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at