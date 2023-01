Software AG-Aktie verliert nachbörslich: Software AG kann operatives Margenziel nicht halten

So soll vor Sonderposten sowie vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen ein Anteil von 16 bis 18 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn hängen bleiben, wie das MDAX -Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten zuvor mit einer operativen Marge von fast 20 Prozent gerechnet. Die Prognose enthalte den positiven Beitrag des geplanten Umsatzwachstums, das der Konzern beim Produkterlös mit währungsbereinigt 6 bis 10 Prozent veranschlagt, sowie ein Kosten- und Effizienzprogramm. Allerdings seien auch ein vorübergehend negativer Einfluss von Kostensteigerungen sowie strategische Entscheidungen im Zusammenhang mit Software-Abonnements in der Cloud und in der Datenbanksparte berücksichtigt, hieß es. Nähere Software dazu machten die Darmstädter zunächst nicht.

In der Wachstumssparte mit Integrationssoftware zur Verzahnung von IT-Systemen (Digital Business) rechnet die Software AG mit einem währungsbereinigten Plus der wiederkehrenden Umsätze von 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei der angestammten Datenbanksparte Adabas & Natural geht das Unternehmen mehr oder weniger von einer Stagnation aus, hier dürften sich die jährlich wiederkehrenden Erlöse in einer Bandbreite zwischen minus und plus zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr einpendeln.

Die Aktie der Software AG büßt im nachbörslichen Handel auf Tradegate 1,01 Prozent auf 25,38 Euro ein.

