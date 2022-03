Software AG hält Dividende trotz Gewinnrückgangs stabil

DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Software AG (Software) hält ihre Dividende trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs stabil. Die Aktionäre sollen für 2021 und damit das dritte Jahr in Folge 76 Cent je Anteilsschein erhalten, wie das MDax-Unternehmen (MDAX) am Freitag in Darmstadt mitteilte. Das entsprach auch der Erwartung der Analysten. Voraussetzung für die Zahlung ist, dass die Hauptversammlung am 17. Mai den Vorschlag absegnet./jcf/stw