Software-Aktie gibt dennoch nach: Barclays hebt Ziel für Software AG an - Einstufung 'Underweight'

Der Status des Wandels zur Cloud und zu Abo-Modellen sei entscheidend dafür, in welches Software -Unternehmen Anleger investieren sollten, schrieb Analyst James Goodman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Software AG sei dabei in guter Position. Er glaubt aber, dass ein Zurücksetzen der Unternehmensziele notwendig ist.

Die Software-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,04 Prozent im Minus bei 24,68 Euro.

