Turing Aktie
WKN DE: TRNG01 / ISIN: NET000TRNG01
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05.10.2026 15:06:00
software-architektur.tv: Der Architektur-Turing-Test
Zwei ausgearbeitete Architekturentscheidungen im Vergleich: eine von Menschen, eine von der KI. Lässt sich der Urheber feststellen?
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Nachrichten zu Turing
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06.09.26
|Vor möglichem IPO: Turing strebt Milliardenbewertung und Wachstum in den USA an (finanzen.at)
Analysen zu Turing
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