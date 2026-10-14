KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.10.2026 10:43:00
software-architektur.tv: Die KI als Teamkollege
In dieser Folge gehen Avraham Poupko und Ralf D. Müller der Frage nach, was es wirklich bedeutet, wenn eine KI Teamkollege ist und nicht Werkzeug.
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