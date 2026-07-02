Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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02.07.2026 12:03:00
software-architektur.tv: Johannes Link und der Anti-GenAI-Aktivismus
In dieser Episode spricht Eberhard Wolff mit Johannes Link über dessen ethische Beweggründe, KI-Coding-Bots von einem Open-Source-Projekt auszusperren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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