KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.06.2026 11:55:00
software-architektur.tv: KI-Einsatz im Alltag - zwischen KI-Hype und KI-Vampir
In dieser Episode diskutiert Ralf D. Müller mit Martin Lippert darüber, wie sich KI auf den Alltag von Softwareentwicklerinnen und -entwicklern auswirkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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