NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
11.02.2026 05:45:00
Software Bear Market: 1 SaaS Stock To Buy Now, 1 To Avoid
Software stocks are beginning to crawl out of a deep hole, following a brutal sell-off over the last two weeks. The panic picked up following less-than-perfect earnings reports from sector leaders like Microsoft and ServiceNow and as fears of agentic AI disruption were accelerated by Anthropic's release of Claude Cowork, a tool that can be used to easily create customizable software programs similar to those on the market.Dozens of software stocks are down sharply from their peaks now, but not every one is a buy. Keep reading to see one software-as-a-service (SaaS) stock worth buying now, and one you're better off avoiding.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!