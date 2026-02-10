NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
10.02.2026 09:45:00
Software Bear Market: 2 AI Stocks With 50% and 83% Upside to Buy Now, According to Wall Street
The S&P North American Technology Software Index, which tracks 111 software stocks, has fallen 30% from the all-time high it hit in September. The puts the index in bear market territory, and artificial intelligence (AI) is the root cause.Specifically, investors worry AI tools will reduce demand for existing products. The selling started months ago, but accelerated when Anthropic released Cowork in January, a conversational assistant that can automate workflows in the sales, finance, marketing, and legal departments, among others.However, many analysts and business leaders believe investors have overreacted, chief among them is Nvidia CEO Jensen Huang. "There's a whole bunch of software companies whose stock prices are under pressure because somehow AI is going to replace them," he said at a recent event. "It is the most illogical thing in the world."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 796,00
|1,67%
|NOW Inc When Issued
|13,70
|0,00%
