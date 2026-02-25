D-Wave Quantum Aktie

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

25.02.2026 18:20:00

Software Bear Market: Should You Buy the Dip in D-Wave Quantum Stock Right Now?

The last few weeks have been abysmal for the technology sector -- with software stocks in particular taking a beating. While the Invesco QQQ Trust, which tracks the Nasdaq-100 index, has only lost 2% over the last month, the iShares Expanded Tech-Software Sector ETF has plummeted by nearly 18%.Throughout the ongoing "SaaSpocalypse," some quantum computer stocks have also gotten whacked. For example, shares of D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) have fallen by 37% over the last month.Is this sell-off an opportunity to buy the dip, or is D-Wave a falling knife in the making?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
