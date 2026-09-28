Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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28.09.2026 22:54:59
Software glitch will delay US approval of newest Boeing 737
Shares in aerospace group fall 6 per cent on Monday to $184.Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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