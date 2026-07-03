Legend Corporation LimitedShs Aktie

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WKN: A0B886 / ISIN: AU000000LGD1

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03.07.2026 12:30:53

Software Legend Kent Beck Says AI is Turning Coding Careers Into a ‘Cosmic Practical Joke’ as Soft Skills Become Critical

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