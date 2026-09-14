Software Service: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Software Service gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 205,80 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Software Service 215,92 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,66 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at