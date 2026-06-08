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08.06.2026 06:31:29
Software Service präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Software Service gab am 05.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 361,90 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 328,82 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Software Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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