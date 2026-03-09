Software Service: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Software Service lud am 06.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 170,85 JPY. Im Vorjahresviertel waren 240,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,92 Prozent auf 9,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at