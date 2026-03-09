|
09.03.2026 06:31:29
Software Service: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Software Service lud am 06.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 170,85 JPY. Im Vorjahresviertel waren 240,99 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,92 Prozent auf 9,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!