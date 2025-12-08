Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 06:31:29

Software Service veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Software Service hat am 05.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Software Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 382,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 203,85 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 13,55 Milliarden JPY gegenüber 9,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1167,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1018,92 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 42,30 Milliarden JPY – ein Plus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Software Service 38,43 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

