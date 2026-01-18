NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
19.01.2026 00:45:00
Software Stocks Are in Turmoil. Here Are 5 to Buy Right Now.
The software-as-a-service (SaaS) space continues to be in turmoil lately over fears of disruption from artificial intelligence (AI). However, these fears look overblown.Let's look at five software stocks to buy now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
