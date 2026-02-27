Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
27.02.2026 20:55:00
Software stocks fall as Block’s big job cuts stoke further AI fears
Block’s layoffs exacerbated concerns that artificial-intelligence could decimate employee counts and hurt demand for software.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!