Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
|
06.07.2026 19:21:00
Software stocks have rarely seen such divergent performances. Here’s how to pick winners.
An Evercore analyst notes that infrastructure software stocks have vastly outperformed application names. But there’s still hope for companies like Salesforce.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!