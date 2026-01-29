Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
29.01.2026 21:49:00
Software stocks suffer steep selloff, widening the gap with hot chip stocks
A look at the best and worst S&P 500 stocks this year shows how tech investors have piled into semiconductor plays and bailed on software.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
