KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.04.2026 08:25:00
Software Testing: Warum KI kein Ursache-Wirkung-Denken kann - und wie QFD hilft
Wie wird Kundennutzen messbar? Ein Blick auf Quality Function Deployment, Ursache‑Wirkung‑Denken und die Übersetzung in wirksame Softwaretests.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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