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13.11.2026 14:32:38

Softwareanbieter: Mehr Urlaubsanträge rund um GTA-6-Start

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am Erscheinungstag des Computerspiels "Grand Theft Auto VI" (Take Two) wollen offenbar etliche Menschen Urlaub nehmen. Eine Datenauswertung des Personalsoftware-Anbieters Personio zeigt, dass für den 19. November bereits jetzt 38 Prozent mehr Beschäftigte in Deutschland Urlaub eingetragen haben als am selben Tag ein Jahr zuvor.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in München verwaltet nach eigenen Angaben die Daten von 1,6 Millionen Beschäftigten in ganz Europa. Ausgewertet wurden anonymisierte Urlaubsbuchungen im Vergleich zu den Jahren 2024 und 2025. Es könnten noch weitere hinzukommen.

Verlängertes Wochenende lockt

Einige Beschäftigte scheinen den Daten von Personio zufolge ihr Wochenende verlängern zu wollen. Neben dem Erscheinungstag, der auf einen Donnerstag fällt, würden auch am Mittwoch und Freitag mehr Anträge auf freie Zeit verzeichnet als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Am stärksten zeige sich der Effekt aber am Erscheinungstag selbst.

"Homeoffice ist an dem Tag nicht auffällig. Die Leute arbeiten nicht von zu Hause, sie nehmen frei", heißt es in der Mitteilung von Personio. Am deutlichsten zeige sich der Anstieg von Urlaubsanträgen in Großbritannien, in der Schweiz falle er moderater aus und in Spanien sei er nicht festzustellen.

GTA von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. GTA 6 dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden./mib/DP/men

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