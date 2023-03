Softwareentwicklung zwischen Semperoper und World Trade Center - SAP eröffnet Campus Dresden

Weiter zum vollständigen Artikel bei "SAP AG"

Dresden — 8. März 2023 — Wachsen und vernetzen am boomenden Technologiestandort Sachsen: Die SAP SE hat heute den Campus Dresden eröffnet. Das neue Bürogebäude befindet sich mitten im Dresdner Stadtzentrum, ergänzt bereits bestehende Räume am Postplatz und bietet Arbeitsplätze für weitere 400 Mitarbeitende. Die Eröffnung signalisiert, dass der Standort für das globale SAP-Geschäft an Bedeutung gewinnt. SAP verfolgt das Ziel, die Entwicklungskapazitäten des Unternehmens stärker zu vernetzen. Langfristig unterstützt dies die globale SAP-Strategie, Kunden bei der Transformation zum intelligenten, vernetzten und nachhaltigen Unternehmen zu unterstützen und SAP Business Technology Platform als Innovationstreiber zu fördern. Deshalb stehen auch künftig in Dresden diese Themen und attraktive flexible Zusammenarbeitskonzepte im Fokus.„Wir freuen uns sehr, dass wir am Wissenschafts- und Innovationsstandort Dresden weiter wachsen und die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Partnern weiter stärken können“, erklärt Jürgen Müller, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands, SAP SE. „Mit der Eröffnung des Campus Dresden bieten wir zudem ein Arbeitsumfeld, das unsere Ansprüche an Flexibilität und Nachhaltigkeit in hohem Maß erfüllt.“Brücke zwischen Wirtschaft und WissenschaftSAP setzt vor Ort auf das regionale Netzwerk Sachsens: Neben der exzellenten universitären und außeruniveritären Spitzenforschung und ansässigen Automobil- und Technologiefirmen prägen zahlreiche lokale Initiativen, Technologie- und Innovationszentren sowie Start-ups die Region. Um gesellschaftliche Innovationen voranzutreiben und von Synergien zu profitieren, baut SAP neben der Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden gezielt starke Partnerschaften und Projekte mit Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft aus. Bereits heute ist SAP in Dresden vertrauensvoller Partner für Unternehmen unterschiedlicher Größen, der innovativen Start-up-Szene sowie Politik und Wissenschaft. Ein Beispiel für eine erfolgreiche partnerschaftliche Zusammenarbeit ist der Smart Systems Hub, ein Netzwerk bestehend aus mehr als 450 Partnern aus Unternehmen, Forschung, Wissenschaft und der Start-up-Szene. Zusammen versucht man Antworten auf die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung zu finden und an der Vision einer vollständig vernetzten Welt zu arbeiten.Attraktiver Arbeitsplatz von morgenUm das Know-how aus diesem breiten Netzwerk vorausschauend und nachhaltig zu stärken, will SAP besonders für regionale Nachwuchskräfte attraktiv sein. „Gerade in der Zusammenarbeit mit Universitäten sehen wir großes Potenzial, junge Talente für die SAP zu begeistern“, so Müller. „Wir bieten an unserem zentral gelegenen Campus viele Kooperationsangebote und Networking-Events an, die Studierende auf kurzem Wege erreichen können.“ Zudem fördert SAP Berufseinsteiger:innen mit der Early Talent Community. Hier organisiert SAP lokale sowie globale Events und Workshops, bei denen sich SAP-Nachwuchskräfte vernetzen können.Auch die moderne Büroumgebung und das Prinzip Pledge to Flex soll Talente anziehen. Dabei handelt es sich um ein hybrides Arbeitsmodell, das große Flexibilität und eine individuelle Work-Life-Balance ermöglicht. Dabei sind die Räume für eine generationenübergreifende Zusammenarbeit gestaltet und an den Aufgabentyp angepasst: von konzentriertem Arbeiten über kreatives Brainstorming bis zum virtuellen Kundentermin. Für jede Tätigkeit stehen passende Bereiche zur Verfügung. In dieser Hinsicht gilt SAP als Vorreiter: Flex-Work-Konzepte werden global angewendet und stetig weiterentwickelt.Weitere Presseinformationen finden Sie im SAP News Center. Folgen Sie SAP auf Twitter unter @SAPdach.Informationen zu SAPDie SAP-Strategie soll dabei helfen, jedes Unternehmen in ein intelligentes nachhaltiges Unternehmen zu verwandeln. Als ein Marktführer für Geschäftssoftware unterstützen wir Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: SAP-Kunden generieren 87 % des gesamten weltweiten Handels. Unsere Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen unseren Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Wir vereinfachen Technologie für Unternehmen, damit sie unsere Software nach ihren eigenen Vorstellungen einfach und reibungslos nutzen können. Unsere End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es Kunden in 25 Branchen weltweit, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. 