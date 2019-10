Softwarehersteller Nemetschek wechselt den Vorstandschef

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller Nemetschek (Nemetschek SE) bekommt überraschend einen neuen Vorstandschef. Axel Kaufmann werde zum 1. Januar 2020 die Nachfolge von Patrik Heider antreten, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlasse, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Kaufmann war zuletzt Vorstandsmitglied beim Großküchenhersteller RATIONAL. Heider stand dem Softwarekonzern seit 2014 als Sprecher des Vorstands vor und leitete auch das Finanzressort, das künftig ebenso Kaufmann führen wird. Nemetschek will am 31. Oktober mit den Zahlen zum dritten Quartal weitere Erklärungen zum Chefwechsel abgeben. Nemetschek war unter Heiders Führung stark gewachsen, der Börsenwert des MDax-Konzerns betrug zuletzt 5,5 Milliarden Euro./men/jha/