SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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26.11.2026 19:12:34
Softwarekonzern baut auf KI: SAP erwägt wohl Streichung von 10.000 Stellen
SAP beschäftigt mehr als 110.000 Menschen. Berichten zufolge droht nun ein Kahlschlag, der fast jede zehnte Stelle kosten könnte. Demnach sind die Bereiche Vertrieb und Produktentwicklung besonders betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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