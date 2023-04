SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

SoftwareOne ernennt Brian Duffy zum neuen Chief Executive Officer



04.04.2023 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareOne ernennt Brian Duffy zum neuen Chief Executive Officer Stans, Schweiz I 4. April 2023 Der Verwaltungsrat der SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat Brian Duffy zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Er übernimmt das Amt im Mai 2023 von Dieter Schlosser. Brian Duffy war zuletzt als President of Cloud bei SAP tätig. Wir freuen uns, Brian bei SoftwareOne willkommen zu heissen, sagte Daniel von Stockar, Verwaltungsratspräsident von SoftwareOne. Als globaler Technologieexperte kann er eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen insbesondere darin, Innovation, Wachstum und Kundenzufriedenheit zu stärken. Wir sind überzeugt, dass Brian das Unternehmen erfolgreich in die nächste Phase des Wachstums führen und unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Technologieinvestitionen unterstützen wird. Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Dieter für seinen grossartigen Einsatz in den letzten 10 Jahren danken. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Ich freue mich sehr, das nächste Kapitel von SoftwareOne mitgestalten zu können, sagte Brian Duffy. Das fantastische Team von SoftwareOne um Dieter hat eine leistungsstarke und globale Plattform sowie Service-Geschäft für Software- und Cloud-Lösungen aufgebaut, bei denen der Kunde im Zentrum steht. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden weltweit, dem Vorstand und dem Verwaltungsrat das volle Potential von SoftwareOne auszuschöpfen. Gemeinsam werden wir unsere Kunden noch besser dabei unterstützen, vollumfänglich von den technologischen und wirtschaftlichen Vorteilen des Umstiegs auf die Cloud zu profitieren. Gleichzeitig wollen wir profitables Wachstum fördern und einen klaren Mehrwert für SoftwareOnes Aktionäre schaffen. Brian kommt nach einer fast 20-jährigen Laufbahn bei SAP zu SoftwareOne. Zuletzt war er als President of Cloud für die Entwicklung und Skalierung von RISE with SAP verantwortlich, eine zentrale strategische Initiative zur Migration von Kunden in die Cloud. Davor war er als Leiter der Region Nordeuropa für das Gesamtgeschäft verantwortlich, einschliesslich der Go-to-Market-Strategie, des Vertriebes und der Zusammenarbeit mit Partnern. Ausserdem war er Leiter der Global Strategic Initiatives, welche für die weltweite Verhandlung wichtiger kommerzieller Vereinbarungen zuständig ist. Während seiner Zeit bei SAP lebte Brian in den USA, Grossbritannien, Japan und China. Er gehörte darüber hinaus dem globalen Nachhaltigkeitsrat von SAP an und fungierte als Executive Sponsor für die Diversity & Inclusion Initiative. Ich blicke mit viel Dankbarkeit auf meine Zeit bei SoftwareOne, sagte Dieter Schlosser. Wir haben im Laufe der Jahre grosse Erfolge erzielt. Das ist der Verdienst des gesamten SoftwareOne-Teams in unseren 90 Ländern. Jetzt, da das Unternehmen in die nächste Phase seines Wachstums eintritt, ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab zu übergeben. Ich werde eng mit Brian zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Dieter Schlosser kam im Jahr 2012 als COO zu SoftwareOne und übernahm im Januar 2019 die Rolle des CEOs. Während seiner Amtszeit als CEO verantwortete er die Übernahme von Comparex, den erfolgreichen Börsengang von SoftwareOne im Oktober 2019 und die Transformation des Unternehmens zu einem globalen Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, dessen Umsatz sich bis 2022 auf über eine Milliarde Schweizer Franken verdoppelt hat. KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit, Entwicklung und Wirtschaftsleistung des Konzerns enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsdruck, gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, die notwendig sind, um Erträge zu erwirtschaften und seine Geschäfte zu führen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung getroffenen Aussagen abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

