SoftwareONE erneuert Status als Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP) (FOTO)

SoftwareONE, ein weltweit führendes Unternehmen für Plattformen, Lösungen und Services, hat heute bekanntgegeben, dass seine Mitgliedschaft im globalen Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP) Programm erneuert wurde. Das Programm zertifiziert einen ausgewählten Kreis der weltweit qualifiziertesten Managed Services-Anbieter für Azure. Voraussetzung ist die erfolgreiche Teilnahme an einer anspruchsvollen Prüfung ihrer Managed Services-Kompetenzen, die durch ein externes Unternehmen umgesetzt wurde. Die Zertifizierung soll Organisationen dabei unterstützen, einen kompetenten Partner für ihre digitalen Transformationsprozesse und den Wechsel in Cloud-Umgebungen jeglicher Art und Größe zu finden. SoftwareONE stellt weltweit Hunderten Kunden Cloud Management Services wie Azure Management und Monitoring, Unified Cloud Management und Cloud Consumption Management auf Basis von PyraCloud, der Plattform-Management-Lösung von SoftwareONE, bereit.

Dieter Schlosser, CEO SoftwareONE: "Die Anerkennung von Microsoft als einer von nur wenigen der fähigsten Managed Services Provider für Azure erfüllt uns mit großer Freude und Demut. Täglich streben unsere Mitarbeiter danach, unseren Kunden mit Blick auf Qualität und Schnelligkeit die weltweit besten Dienstleistungen bereitzustellen. Sie verstehen das Geschäft unserer Kunden, beraten sie technologisch und ermöglichen es ihnen, den digitalen Wandel voranzutreiben. Ich freue mich sehr, dass Microsoft nun erneut bestätigt hat, dass diese Leistungen, also unsere Azure Managed Services, zu den besten der Welt gehören."

Gavriella Schuster, Corporate Vice President One Commercial Partner Microsoft Corp., fügt hinzu: "Das Azure Expert MSP Programm bringt weiterhin hochqualifizierte Anbieter wie SoftwareONE mit Entscheidungsträgern zusammen. Im Zuge dessen hilft SoftwareONE Organisationen bei ihren Bedürfnissen rundum Microsoft Azure und intelligenter Cloud-Lösungen in einfachen bis hin zu komplexen Umgebungen."

Während Organisationen mit zunehmender Geschwindigkeit in die Public Cloud ziehen, brauchen sie Partner mit einem hohen Maß an Cloud-Expertise und -Erfahrung, um sie dabei zu begleiten. Das Microsoft Azure Expert MSP Programm akzeptiert Partner, die eine Reihe an hohen Anforderungen erfüllen - inklusive eines verifizierten Nachweises von herausragender Service-Bereitstellung für Kunden und technischer Expertise sowie dem erfolgreichen Abschluss einer unabhängigen Prüfung ihrer Managed Services, Mitarbeiter, Prozesse und Technologien.

SoftwareONE Future Datacenter Technology bietet Managed Cloud Services reaktiv und proaktiv auf weltweit führenden Hyperscale-Plattformen wie Azure. Dieses Angebot ist an den Bedürfnissen der Unternehmen hinsichtlich Infrastrukturen, Applikationen und Datenbanken ausgerichtet.

