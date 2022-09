SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Medienmitteilung Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareONE heisst Julia Braun als Chief Human Resources Officer willkommen Stans, Schweiz I 22 September 2022 SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, heisst heute Julia Braun als Chief Human Resources Officer und Mitglied der Geschäftsleitung mit Wirkung zum 1. November 2022 willkommen. In ihrer Funktion wird Julia die Bereiche Human Resources, Leadership Development, Talent Acquisition und Management sowie Diversity, Equity & Inclusion leiten. Julia kommt von ISS Schweiz, wo sie als Director, People & Culture und Mitglied der Geschäftsleitung tätig war. Julia wird direkt an CEO Dieter Schlosser berichten und in der Schweiz tätig sein. «Ich freue mich, Julia bei SoftwareONE begrüssen zu dürfen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in allen Bereichen des Personalwesens in globalen, mitarbeiterorientieren Unternehmen wird Julia die Verantwortung für die Umsetzung unserer Personalstrategie übernehmen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin leistungsstarke und vielfältige Talente anziehen, entwickeln und halten können, um unseren Wachstumspfad weiter zu verfolgen», so Dieter Schlosser, CEO von SoftwareONE. Julia Braun sagte: «Ich bin begeistert von der Gelegenheit, dem wichtigsten Kapital von SoftwareONE seinen Mitarbeitern zu dienen und dabei zu helfen, das Unternehmen in dieser Transformationsphase zu führen. Aufbauend auf den Kernwerten, der einzigartigen Unternehmenskultur und hochengagierten Mitarbeitern freue ich mich darauf, die Personalorganisation von SoftwareONE auf das nächste Level zu bringen.» Vor dieser Ernennung hatte Julia verschiedene globale HR-Führungspositionen in der Schweiz und in Österreich inne. Sie war als Director, People & Culture und Mitglied der Geschäftsleitung bei ISS Schweiz, einem Unternehmen mit über 12.000 Mitarbeitern, tätig. Davor war sie Chief Human Resources Officer bei Conzzeta. Ausserdem verbrachte sie mehr als zehn Jahre bei Tupperware Brands, wo sie verschiedene leitende Positionen im Bereich Human Resources innehatte. Julia hat den Abschluss B.S. an der MODUL University Vienna, einen MAS/MSc in Human Resources & Organizational Development an der PEF Privatuniversität in Wien sowie einen Executive MBA an der Business School Lausanne erworben. KONTAKT Sydne Saccone, Media Relations Tel. +41 44 832 82 53, sydne.saccone@softwareone.com Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit einem IP- und technologiegetriebenen Serviceportfolio ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Transformationsstrategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. Dies wird durch die Modernisierung von Anwendungen und die Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds erreicht, während gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände und -Lizenzen verwaltet und optimiert werden. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 8.900 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65.000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7.500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareone.com SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans WARNHINWEISE IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit, Entwicklung und Wirtschaftsleistung des Konzerns enthalten. Solche Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie z. B. höherer Gewalt, Wettbewerbsdruck, rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen, globalen, makroökonomischen und politischen Trends sowie der Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuziehen und zu halten, die notwendig sind, um Erträge zu erwirtschaften und seine Geschäfte zu führen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder negative Schlagzeilen und Medienberichte, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung getroffenen Aussagen abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

