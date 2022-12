SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung SoftwareONE schliesst Total Return Swap hinsichtlich ihrer Beteiligung an Crayon ab Stans, Schweiz I 22. Dezember 2022 SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass sie eine Total Return Swap ("TRS") Vereinbarung hinsichtlich ihrer Beteiligung an Crayon abgeschlossen hat. Das finanzielle Exposure von SoftwareONE an Crayon bleibt im Wesentlichen unverändert. SoftwareONE erwarb seit dem Jahr 2018 Aktien an Crayon. Diese Beteiligung wurde mittlerweile von SoftwareONE als Finanzinvestment eingestuft. SoftwareONE hat im April 2022 einen Teil ihrer Beteiligung veräussert und seither weitere Handlungsoptionen in Bezug auf die verbleibenden von ihr gehaltenen Aktien geprüft. SoftwareONE hat nun unter Berücksichtigung finanzieller und steuerlicher Aspekte eine TRS-Vereinbarung hinsichtlich der Beteiligung an Crayon mit einem Finanzinstitut abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat SoftwareONE ca. 5,1% des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Crayon an das Finanzinstitut veräussert und damit ihre Beteiligung auf 1,9% reduziert. Das finanzielle Exposure von SoftwareONE an Crayon ist im Wesentlichen unverändert und entspricht etwa 7,0%. KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Strategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. SoftwareONE unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung von Anwendungen und der Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds und verwaltet und optimiert gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände sowie deren Lizenzierung. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 8900 Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com. SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, das die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

