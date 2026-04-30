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SoftwareOne veröffentlicht Traktanden für ordentliche Generalversammlung



30.04.2026 / 16:30 CET/CEST





Medienmitteilung

SoftwareOne veröffentlicht Traktanden für ordentliche Generalversammlung

Stans, Schweiz I 30. April 2026 – SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter und Distributor von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrats für die bevorstehende Generalversammlung veröffentlicht, die am 22. Mai 2026 in der Messe Luzern stattfinden wird.

Der Verwaltungsrat beantragt der bevorstehenden Generalversammlung von SoftwareONE unter anderem die Zustimmung zu einer Dividende in Höhe von CHF 0.15 je Aktie. Die Dividende wird aus nicht-schweizerischen Kapitaleinlagereserven ausbezahlt.

Verwaltungsratspräsident Till Spillmann stellt sich ebenso wie alle weiteren bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats – Andrea Sieber, Daniel von Stockar, Jens Rugseth, Jörg Riboni, René Gilli und Rune Syversen – zur Wiederwahl.

Wie bereits bekannt gegeben, hat der Verwaltungsrat Barend Fruithof als zusätzliches unabhängiges Verwaltungsratsmitglied nominiert.

Die Einladung und die vollständige Traktandenliste für die Generalversammlung 2026 sind auf der Website von SoftwareOne verfügbar.

KONTAKT

Kjell Arne Hansen, Investor Relations

Tel. +47 95 04 03 72, kjellarne.hansen@softwareone.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein globaler Anbieter und Distributor von Software und Cloud-Lösungen. In mehr als 70 Ländern unterstützen rund 13’000 Mitarbeitende unsere Partner und Kunden dabei, Kosten zu optimieren, Software effizient zu beschaffen, Wachstum zu beschleunigen und sicher in komplexen IT-Umgebungen zu navigieren. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, Software sowie Data & AI befähigen wir Unternehmen, ihre IT zu modernisieren, Innovationen voranzutreiben und den vollen Wert ihrer Technologieinvestitionen auszuschöpfen. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange sowie der Euronext Oslo Børs unter dem Tickersymbol SWON gelistet.

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

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