SOFWAVE MEDICAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SOFWAVE MEDICAL hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,09 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SOFWAVE MEDICAL -0,110 ILS je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 76,1 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SOFWAVE MEDICAL 60,2 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at