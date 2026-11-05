SOFWAVE MEDICAL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SOFWAVE MEDICAL präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,34 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SOFWAVE MEDICAL 0,100 ILS je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 86,1 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,9 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at