SOFWAVE MEDICAL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SOFWAVE MEDICAL lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SOFWAVE MEDICAL ein EPS von -0,150 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 70,9 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 41,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at