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19.03.2026 06:31:28

SOFWAVE MEDICAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SOFWAVE MEDICAL hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 ILS gegenüber -0,080 ILS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,0 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,8 Millionen ILS in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,520 ILS gegenüber -0,480 ILS je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat SOFWAVE MEDICAL im vergangenen Geschäftsjahr 302,28 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SOFWAVE MEDICAL 220,81 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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