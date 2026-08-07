SOFWAVE MEDICAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SOFWAVE MEDICAL hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,21 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SOFWAVE MEDICAL 0,140 ILS je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 88,7 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 75,2 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at