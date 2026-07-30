Sogefi SPAAz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sogefi SPAAz hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sogefi SPAAz 0,080 EUR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 249,3 Millionen EUR – eine Minderung von 1,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 252,5 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at