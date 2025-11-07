|
07.11.2025 06:31:29
SOHGO SECURITY SERVICES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SOHGO SECURITY SERVICES hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,60 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,85 Prozent auf 150,18 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 134,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
