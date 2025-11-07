SOHGO SECURITY SERVICES: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SOHGO SECURITY SERVICES hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,02 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 899,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at