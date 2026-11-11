SOHGO SECURITY SERVICES: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SOHGO SECURITY SERVICES hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,18 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 167,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 150,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at