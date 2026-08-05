SOHGO SECURITY SERVICES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SOHGO SECURITY SERVICES lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 16,66 JPY gegenüber 13,27 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 141,15 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 145,90 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at