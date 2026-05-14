SOHGO SECURITY SERVICES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SOHGO SECURITY SERVICES hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,73 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SOHGO SECURITY SERVICES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 157,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 151,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 68,49 JPY. Im Vorjahr hatte SOHGO SECURITY SERVICES 55,41 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 597,03 Milliarden JPY – ein Plus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SOHGO SECURITY SERVICES 551,88 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at