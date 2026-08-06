SOHGO SECURITY SERVICES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SOHGO SECURITY SERVICES hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,23 Prozent auf 915,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 976,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at