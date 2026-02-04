SOHGO SECURITY SERVICES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SOHGO SECURITY SERVICES hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 18,66 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SOHGO SECURITY SERVICES 15,02 JPY je Aktie verdient.

SOHGO SECURITY SERVICES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 147,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 137,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at