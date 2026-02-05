SOHGO SECURITY SERVICES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SOHGO SECURITY SERVICES hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 959,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 900,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at