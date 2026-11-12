SOHGO SECURITY SERVICES präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SOHGO SECURITY SERVICES äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,05 Milliarden USD gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at