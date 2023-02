SOHGO SECURITY SERVICES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SOHGO SECURITY SERVICES hat am 01.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 59,48 JPY, nach 69,53 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,76 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,49 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 68,20 JPY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 123,91 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at