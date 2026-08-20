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20.08.2026 06:31:29
SOHM: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SOHM präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat SOHM 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 70,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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