SOHO Development legte Quartalsergebnis vor

SOHO Development stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,2 Millionen PLN gegenüber 0,0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at